Die Entscheidung scheint gefallen und der Weg zur Bürgermeisterwahl geebnet. Für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Krayenberggemeinde treten am 23. August vier Kandidaten an. Am Dienstagabend prüfte der Wahlausschuss die eingereichten Unterlagen und kam zu einem schnellen Ergebnis. „Wir hatten vier Bewerber und der Wahlausschuss hat alle vier Bewerber zugelassen“, bestätigte die Wahlleiterin der Gemeinde, Saskia Witzel, unserer Redaktion am Tag nach der Sitzung.