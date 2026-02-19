Das im Januar 2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz sieht vor, dass Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028 eine Kommunale Wärmeplanung (KWP) erstellen müssen. Diese soll den Verbrauchern eine Orientierung für die zukünftige Wärmeversorgung geben und mit ihr soll das Ziel erreicht werden, die Wärmeversorgung bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Da die Krayenberggemeinde für die Aufstellung dieser Wärmeplanung Fördermittel in Anspruch genommen hat, ist sie verpflichtet, ihre Wärmeplanung bereits bis Ende März dieses Jahres einzureichen.