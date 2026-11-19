Von einem „wirklich erfreulichen Tag für Dietlas und unsere Krayenberggemeinde“ sprach Bürgermeisterin Melanie Grob (parteilos). Nach viereinhalb Jahren Bauzeit ist die Straße fertiggestellt. „Was im Mai 2022 begann, war ein echtes Großprojekt für alle. Gemeinsam haben wir drei Bauabschnitte gemeistert und gleichzeitig die Infrastruktur modernisiert“, sagte sie. Allein in den ersten und zweiten Bauabschnitt der Dorfstraße seien insgesamt 785.000 Euro geflossen, weitere 480.000 Euro investierte die Krayenberggemeinde in die Entwässerung über den Riesengrabensammler, wobei der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) einen Anteil von 185.000 Euro übernahm.