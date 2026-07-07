Kunstwerke, regionale Schauobjekte oder eine attraktive Bepflanzung – die vom Verkehr nicht benötigte Kreisel-Innenfläche ist oftmals so gestaltet, dass sie ein Hingucker ist. Sehenswerte Beispiele hierfür gibt es international, bundesweit, aber auch in der Region. „Seit fünf Jahren versuchen wir, unseren Kreisel aufzubessern“, sagte Bürgermeister Peter Neumann (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach dem Neubau des Kreisverkehrs hatte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Fläche bepflanzen lassen. „Diese Bepflanzung ist derzeit aufgrund fehlender Pflege in keinem erhaltenswerten Zustand“, räumte das Amt in einem Schreiben an die Gemeinde in.