Gemeinsam mit dem Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) und der Osthessennetz GmbH Fulda will die Krayenberggemeinde die „Straße der Einheit“ im Ortsteil Dorndorf ausbauen. Nach erfolgter Ausschreibung wurden die vorliegenden Angebote überprüft. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig an das Hünfelder Unternehmen August Bock & Sohn GmbH und Co.KG. Mit 1.478.516 Euro brutto war dessen Angebot das wirtschaftlichste. Insgesamt sechs Angebote lagen beim Submissionstermin Ende Mai vor. Die teuerste Angebot lag bei reichlich 2 Millionen Euro.