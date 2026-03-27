Ausgerechnet einen Metall-Strommast hatten sich in Dorndorf Störche ausgesucht, um sich dort häuslich niederzulassen. Nun ist ein solcher Mast nicht unbedingt geeignet, um ein Storchennest absturzsicher zu befestigen. Am Donnerstagmittag kam es zur Katastrophe: Das Nest rutschte ab, geriet auf die 20.000-Volt-Leitung und löste dort einen Kurzschluss aus. In Teilen der Krayenberggemeinde fiel der Strom aus.