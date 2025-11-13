Das Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Schwimmhalle der Krayenberggemeinde ist in die Jahre gekommen und beginnt zu schwächeln. Mit einem neuen nach modernster Technik ausgestatteten BHKW könnten signifikant Gas und Reparaturkosten gespart werden, so die Empfehlung der Verwaltung um Bürgermeister Peter Neumann (parteilos). Deshalb wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung über die Ersatzbeschaffung des BHKWs beraten und abgestimmt.