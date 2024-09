Mit einer „Zuschaltfeier“ am 30. Dezember 2013 übernahm die zur Rhön-Energie-Gruppe gehörende Osthessen-Netz GmbH offiziell die Stromversorgungsnetze in der Krayenberggemeinde sowie im Bad Salzunger Ortsteil Frauensee. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dorndorf zog das Unternehmen Zwischenbilanz, was in den vergangenen zehn Jahren geschafft wurde.