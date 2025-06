Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Donnerstagvormittag in der Krayenberggemeinde. Mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber waren Polizisten unter anderem im Bereich der Bundesstraße 62 in Dorndorf unterwegs. Grund für den Einsatz war ein Haftbefehl gegen einen Mann aus der Krayenberggemeinde, war auf Nachfrage von Polizeisprecherin Julia Kohl zu erfahren. „Den wollten wir vollstrecken, aber der Mann war nicht anzutreffen. Deshalb suchen wir nach ihm“, sagte sie.