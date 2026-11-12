So verschieden ist das: Bundeskanzler Friedrich Merz hat was Wichtigeres vor als die Weltklimakonferenz, sagt er und schwänzt. Bürgermeisterin Melanie Grob ist nach eigenem Bekunden „Karnevalsmuffel“ und stellt sich trotzdem im feinen Nieselregen den vereinigten Jecken aus der Krayenberggemeinde, die vor ihrem Amtssitz aufgezogen sind. Die dortigen Karnevalisten warten das Ende der Arbeitszeit ab, bevor ihr Anführer Oliver Faber, Präsident der Merkerser Ackerhänse, gewaltig an die Tür der Gemeindeverwaltung klopft. Die Geschütze wurden bereits in Stellung gebracht. Dorndorfs Kanone produziert zum Knall einen prächtigen Feuerschweif. Die Mini-Haubitze des Merkerser Ehrenpräsidenten Erich Fack mit ihrer elektrischen Zündung ist dafür noch etwas lauter.