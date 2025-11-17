Der schlechte Straßenzustand in der Straße der Einheit im Ortsteil Dorndorf der Krayenberggemeinde war schon häufiger Gesprächsstoff während vergangener Gemeinderatssitzungen. Nun ist Abhilfe in Aussicht. Der Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) über die Durchführung einer Gemeinschaftsmaßnahme zur Erneuerung der Straße.