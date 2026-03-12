„Es zeichnete sich ja schon ab, dass die Haushaltssituation in diesem Jahr nicht einfach wird“, sagte Kämmerin Bianca Schwabe in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Ein Grund sei der drastische Rückgang der Gewerbesteuer schon im vergangenen Jahr um fast 783.000 Euro. Für 2026 habe man aufgrund der nur schwer einschätzbaren Entwicklung von Industrie und Handwerk den Planansatz um 800.000 Euro nach unten angepasst und geht nun von 2,3 Millionen Euro Einnahmen aus dieser Steuer aus. Obendrein liege auch die Schlüsselzuweisung auf einem Rekordtief. Nur noch 234.585 Euro erwartet die Krayenberggemeinde, im Jahr 2023 flossen reichlich 1,4 Millionen Euro, im vergangenen Jahr immerhin noch reichlich 592.000 Euro. Grund hierfür sind hohe Gewerbesteuereinnahmen in Vorjahren: 2022 zum Beispiel flossen hieraus reichlich 4,7 Millionen Euro ins Gemeindesäckel. Einen kleinen Lichtblick gibt es: 2027 rechnet die Gemeinde wieder mit rund 900.000 Euro Schlüsselzuweisung.