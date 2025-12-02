Ein bayerischer „Kaiser“ erwarb sich vor Jahren zusätzliche Berühmtheit als Werbeträger mit dem Satz „Is denn scho Weihnachten?“ Das Organisationsteam für den Dorndorfer Adventsmarkt macht diese Frage zur ganzjährigen Maxime, denn ein gutes Event braucht eine lange, gründliche Vorbereitung. Also gibt es, erfährt man von Heike Hermann, in Dorndorf schon seit vielen Jahren eine mit vielen und weiter wachsenden Erfahrungen ausgestattete ehrenamtliche Runde mit Spezialisten, darunter auch Altbürgermeister Ingo Jendrusiak, für die unterschiedlichen Fachgebiete wie Programmgestaltung, Marktaufbau oder Kontakt zu den Händlern. Sie tritt schon wieder in Aktion, wenn der Weihnachtsmann und Knecht Rupprecht gerade die letzte Schicht zufrieden abgeschlossen haben. So kommt es, dass neben der Kommune als (auch in den anderen Ortsteilen) offiziellem Veranstalter und ihrem Bauhof, dem unverzichtbaren Helfer, Vereine und Privatpersonen, Ortsansässige und Mitwirkende aus der Thüringer, bayerischen und hessischen Rhön, Ensembles und Händler für ein großes Miteinander sorgen.