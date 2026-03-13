Als sich der Haupt- und Finanzausschuss Ende Februar mit der äußerst angespannten Haushaltslage in der Krayenberggemeinde beschäftigte, gab es in einem Punkt keine Einigung: die Zuwendungen an die Ortsteile. Darüber sollte der Gemeinderat entscheiden und beschäftigte sich nun am Mittwoch damit. In offiziellem Amtsdeutsch heißt dieses Budget „Höhe der angemessenen Mittel im Haushaltsjahr 2026 zur Erfüllung der Aufgaben der Ortsteilräte nach Paragraf 45 Absatz 6 Thüringer Kommunalordnung“. „Bisher waren es 2 Euro pro Einwohner, 5 Euro würden uns eigentlich zustehen“, sagte Gemeinderatsvorsitzender Horst Böhnke (CDU), der auch Ortsteilbürgermeister in Dietlas ist. „Wir reden über weniger als 15.000 Euro“, ergänzte Bernd August (Bürgerinitiative Krayenberggemeinde), Gemeinderatsmitglied und Ortsteilbürgermeister von Kieselbach.