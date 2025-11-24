Im Kristallpalast Dorndorf wurde das neue Prinzenpaar der 45. Dorndorfer Karnevalssaison 2025/26 und das aktuelle Kinderprinzenpaar gekürt. „Prinzessin Franziska die I. wortgewandte Predigerin von der Residenz zum Pfaffengrund“ und „Prinz Marco, I. feierfroher Durchzecher von der Keckselhochburg“ übernahmen das Zepter der Narrenschar und werden den Dorndorfer Karneval Club unter dem Motto „Den DKC zieht’s in die Ferne, wir reisen ins Weltall und besuchen die Sterne!“ durch seine 45. Kampagne führen.