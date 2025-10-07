Ganz nach dem Motto „It’s-a me, Mario!“ hat die Dorndorfer Kirmesgesellschaft in diesem Jahr ihre Strohballen in echte Nintendo-Helden verwandelt. „Mit viel Liebe, Farbe und etwas Klebeband sind Mario, Luigi & Co. in Dorndorf eingezogen – und bringen schon jetzt Kirmes-Stimmung ins Dorf“, schreiben sie auf Facebook. Trotz Wind, Regen und kalten Fingern haben die Kirmesmädchen und -burschen tapfer durchgehalten, um die Strohpuppen aufzubauen und zu gestalten und sind der Meinung, sich mit der Aktion mindestens ein Extraleben verdient zu haben.