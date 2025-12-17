Das ehemalige Berufsschulgebäude in Merkers, das zuletzt als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt worden war und seit einigen Monaten leer steht, soll in eine Produktionsstätte für medizinische Pflanzen umgewandelt werden. Der Eigentümer des Gebäudes im Lengsfelder Weg beantragte bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde eine entsprechende Nutzungsänderung. Die Krayenberggemeinde muss dazu eine Stellungnahme abgeben, deshalb beschäftigte sich der Gemeinderat am Montagabend mit diesem Thema.