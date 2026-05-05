So viel Einmütigkeit und gute Stimmung erleben Gemeinderäte nicht durchgängig. In der Krayenberggemeinde gönnte sich das Kommunalparlament solch einen Moment, als über die Zukunft der Kegelbahn beraten und beschlossen wurde. Die Anlage wurde, so die Erinnerung von Einwohnern, in den 1970er Jahren mit Unterstützung des Kalibetriebes errichtet und war Teil des Sport- und Freizeitkomplexes mit Schwimmhalle, Turnhalle und Sauna. Gekegelt wird aber kaum noch, woran auch die Nähe der Dorndorfer Seniorenresidenz nichts ändert.