Die Wiederholung von zwei Ortsteilbürgermeisterwahlen in der Krayenberggemeinde am Sonntag bestätigte beide Amtsinhaber. Heidi Richter erhielt 745 Stimmen und Bernd August 851 Stimmen, war am späten Sonntagabend auf Anfrage von Petra Amstein, stellvertretende Wahlleiterin der Krayenberggemeinde, zu erfahren.