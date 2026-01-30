Das größte Projekt in diesem Jahr, der Neubau der Dorndorfer Kulturhausbrücke, hat vor wenigen Wochen begonnen. Laufen die Arbeiten planmäßig?
Krayenberggemeinde Bei den Einnahmen einen Tiefpunkt erreicht
Stefan Sachs 30.01.2026 - 07:00 Uhr
Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde, spricht im Interview über Vorhaben in diesem Jahr und einen Flächennutzungsplan, der Nachteile bringen könnte.
Das größte Projekt in diesem Jahr, der Neubau der Dorndorfer Kulturhausbrücke, hat vor wenigen Wochen begonnen. Laufen die Arbeiten planmäßig?