Mit Hilfe des Förderprogramms „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) würde Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde, gerne die touristische Infrastruktur ein Stück voranbringen. Deshalb reichte er den Förderantrag „Touristische Aufwertung der Gemeinde und Region durch Familienfreundlichkeit, geschichtliche Einblicke und mit erholsamen Pausen auf einem Rundwanderweg und Aufwertung eines Teilabschnittes des Feldatal-Radweges“ ein. Das Papier stellte er dieser Tage dem Gemeinderat vor.