„Ich bin nicht nach Thüringen gezogen, um Krawall zu machen“ – dem Mann, er ist Anfang 40, der in einigen Dörfern in der Rhön reichlich Krawall gemacht hat, scheint klar zu sein, dass das Verfahren am Landgericht Meiningen ganz und gar nicht in seinem Sinne enden könnte. Er hat sich an den Verhandlungstagen in den vergangenen Wochen sehr viel zurückhaltender gezeigt, als nach den wüsten Wortschwällen in früheren, außerordentlich turbulent verlaufenen Prozessen zu erwarten war. Hie und da droht, was wie ein innerer Vulkan anmutet, zwar immer wieder einmal auszubrechen, aber er schafft es mit sichtbarer Anstrengung, die Explosion zurückzuhalten.