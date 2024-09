Partnerstadt-Derby Kicker feiern Deutsche Einheit

Der 31. Juli 1949 war ein besonderer Tag in der Geschichte der Partner- und Nachbarstädte Sonneberg und Neustadt bei Coburg. Der Überlieferung zufolge kamen rund 25.000 Menschen an diesem herrlichen Sommertag auf eine zum Fußballfeld abgesteckte Wiese an der Gebrannten Brücke. Zwei Mannschaften traten dicht am Eisernen Vorhang zu einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Am Mittwoch fand das Rückspiel statt.