Kranzbergkogel: Löscharbeiten nach Waldbrand bei Schneizlreuth gehen weiter

Die Feuerwehr hatte den am Dienstag ausgebrochenen Brand am Kranzbergkogel am Mittwoch noch nicht unter Kontrolle bringen können. Dabei liefen die Löscharbeiten sowohl von der Luft als auch vom Boden aus auf Hochtouren. Insgesamt waren drei Hubschrauber vor Ort: zwei davon zum Löschen, einer mit einer Wärmebildkamera. Es seien rund 0,5 Hektar Schutzwald der Bayerischen Staatsforsten betroffen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.