Schneizlreuth (dpa/lby) - Der Waldbrand westlich von Schneizlreuth im Berchtesgadener Land beschäftigt die Einsatzkräfte weiterhin. "Es sind noch Glutnester vorhanden. Die terrestrische Löschung ist noch im Gange", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Einsatz eines Löschhubschraubers im Laufe des Tages werde derzeit geprüft. Grundsätzlich habe sich die Lage in der Nacht aber nicht verschärft.
Kranzbergkogel Löscharbeiten nach Waldbrand bei Schneizlreuth gehen weiter
dpa 06.08.2026 - 07:50 Uhr