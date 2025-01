DAK warnt vor Kultur des Misstrauens

"Es stimmt nicht, dass sich Beschäftigte immer mehr Tage krankmelden", sagte DAK-Landeschef Marcus Kaiser zu der derzeitigen Krankenstanddebatte. Diese dürfe nicht das Miteinander in den Betrieben negativ beeinflussen und Misstrauen gegenüber krankgemeldeten Beschäftigten schüren. In Thüringen holten sich 77 Prozent der Beschäftigten immer ab dem ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest, um sich nicht dem Verdacht der Arbeitsbummelei auszusetzen, so Kaiser. "Misstrauen in den Unternehmen ist kontraproduktiv."