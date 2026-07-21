Krankschreibung: Linke machen gegen Pläne für Krankschreibung mobil

Dresden (dpa/sn) - Die Linken im Sächsischen Landtag machen gegen Pläne der Bundesregierung zur Krankschreibung mobil. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene hatte beschlossen, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Zudem soll es zur Pflicht werden, bereits am ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Die Linksfraktion fordert die sächsische Regierung in einem Antrag an den Landtag nun auf, diesen Plänen auf Bundesebene nicht zuzustimmen.