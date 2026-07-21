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Krankschreibung Linke machen gegen Pläne für Krankschreibung mobil

Die Linken sehen wegen Plänen der Bundesregierung zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung Millionen Beschäftigte unter Generalverdacht. Auch aus medizinischen Erwägungen sind sie dagegen.

Krankschreibung: Linke machen gegen Pläne für Krankschreibung mobil
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Die Linken im Sächsischen Landtag machen gegen Pläne der Bundesregierung zur Krankschreibung mobil. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Linken im Sächsischen Landtag machen gegen Pläne der Bundesregierung zur Krankschreibung mobil. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene hatte beschlossen, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Zudem soll es zur Pflicht werden, bereits am ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Die Linksfraktion fordert die sächsische Regierung in einem Antrag an den Landtag nun auf, diesen Plänen auf Bundesebene nicht zuzustimmen. 

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"Wer sich krank fühlt, muss sich bald um einen Arzttermin kümmern und den mitunter langen Weg zur Praxis auf sich nehmen, statt auszuruhen. Das kann Erkrankungen verschlimmern oder die Genesung verzögern", erklärte Fraktionschefin Susanne Schaper, von Beruf Krankenschwester. Das gelte vor allem bei Fieber, Migräne oder Magen-Darm-Infekten. Sie warf der Bundesregierung vor, Millionen Beschäftigte unter Generalverdacht zu stellen.

Im Wartezimmer steigt die Ansteckungsgefahr

"Ich mag noch gar nicht an die nächste Erkältungssaison denken. Auch der Druck auf Notfallaufnahmen und Bereitschaftsdienste dürfte weiter zunehmen. Außerdem steigt die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer, wenn die Regierung vermeidbare Kontakte erzwingt", argumentierte Schaper. Manche Beschäftigte würden auch krank zur Arbeit erscheinen, wo sie weitere Menschen anstecken und so den Krankenstand erhöhen können.

Schaper führte zahlreiche kritische Stellungnahmen der ärztlichen Verbände an. Sie liefen zu Recht Sturm gegen die Pläne. "Es grenzt zudem an Irrsinn, abertausende Menschen zusätzlich in die Praxen zu jagen für das reine Ausfüllen von Zetteln. Wer hustet, eine Magen-Darm-Infektion hat, gehört ins Bett - und nicht in die übervolle Praxis", zitierte sie etwa die Kassenärztliche Bundesvereinigung.