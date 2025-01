Krankheitswelle: Zahl der Grippefälle sprunghaft angestiegen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist die Zahl der Grippefälle sprunghaft angestiegen. In der letzten Januarwoche wurden den Gesundheitsbehörden 1.864 Neuerkrankungen gemeldet, wie aus dem Wochenbericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche, als mit 869 der bislang höchste Wert der laufenden Grippesaison registriert wurde. Die Zahl liegt auch über dem höchsten Wochenwert der Vorsaison, damals wurden Anfang Februar 1.479 Fälle registriert. Da nicht alle Influenza-Fälle von den Ärzten gemeldet werden, ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen.