Weitere Fälle in Niederbayern

Erst am Mittwoch hatte das Landratsamt Freyung-Grafenau über sechs Masernfälle nach einem Festival im Landkreis informiert. Die erkrankten Menschen seien alle Anfang Mai auf demselben internationalen Festival in Jandelsbrunn/Zielberg gewesen oder im erweiterten Umfeld damit in Berührung gekommen, hieß es. Ende Mai hatte das Gesundheitsamt Freyung-Grafenau über einen ersten Masernfall an einer Schule berichtet.