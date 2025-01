Krankheiten: Wieder mehr Masern-Infektionen in Bayern

München (dpa/lby) - Nach einem deutlichen Rückgang der Zahlen in den vergangenen Jahren sind im vergangenen wieder besonders viele Menschen in Bayern an Masern erkrankt. "Im vergangenen Jahr haben wir in Bayern 70 Masern-Infektionen registriert", sagte Gesundheits- und Präventionsministerin Judith Gerlach (CSU) mit Verweis auf den Stand 1. Januar 2025. Im Jahr 2023 seien es nur 11 gewesen. "Wir haben uns nun wieder dem Niveau der Vor-Corona-Jahre angenähert. Denn 2019 lag die Zahl der Infektionen im Freistaat bei 75 Infektionen."