Geschätzt 10,6 Millionen Menschen erkrankten 2025 weltweit an Tuberkulose, nur 0,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner ging 2025 nur um 1,6 Prozent auf 129 zurück. Im Vergleich zu 2015 waren es minus 14 Prozent. 2014 war mit der WHO-Strategie zur Beendigung der Tuberkulose-Epidemie eine Reduktion um 50 Prozent bis 2025 angestrebt worden, um 80 bis 90 Prozent bis 2035.