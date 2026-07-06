Krankheiten: Weniger Fehltage in Sachsen – Arbeitgeber gefragt

Dresden (dpa/sn) - Telefonische Krankschreibungen haben in Sachsen in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt. Ihr Anteil an allen Krankmeldungen lag im Jahr 2021 bei 0,8 Prozent, teilte die Barmer Krankenkasse mit. Im Jahr 2023 seien es 1,2 Prozent gewesen, Angaben zu 2024 und 2025 machte die Kasse nicht. Untersucht wurden die Daten von rund 105.000 Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren, die bei der Barmer in Sachsen versichert sind. Die CDU-SPD-Koalition im Bund möchte die Möglichkeit, sich per Telefon vom Arzt krankschreiben zu lassen, abschaffen.