Krankheiten: RSV-Welle laut Robert Koch-Institut beendet

Insgesamt ist die Zahl der akuten Atemwegsinfektionen inzwischen deutlich niedriger als in den Wintermonaten. In der Woche vom 21. bis zum 27. April litten rund 3.700 von 100.000 Einwohnern an einer akuten Atemwegserkrankung (Vorwoche: 4.600 von 100.000). Das Infektionsgeschehen werde zunehmend durch Erkältungsviren wie Rhinoviren bestimmt.