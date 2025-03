Jährlich mehrere Infektionen bundesweit

Seit 1996 gab es nach früheren LGL-Angaben eine mittlere zweistellige Anzahl an Borna-Virus-Infektionen beim Menschen. Dem bundesweit zuständigen Robert Koch-Institut in Berlin wurden seit Einführung einer Meldepflicht im Jahr 2020 jährlich bis zu sechs Fälle bei Menschen gemeldet, der Großteil davon aus Bayern. BoDV-1 kommt in Deutschland in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und angrenzenden Teilen benachbarter Bundesländer vor.