Tausende Menschen sollen vorsorgliche Behandlung erhalten

In der Grafschaft Kent in Südengland gibt es aktuell eine Häufung von Infektionen mit Meningokokken der Untergruppe B. Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA gab es bis Mittwoch sechs bestätigte Fälle, hinzu kommen noch nicht bestätigte Verdachtsfälle. In den vergangenen Tagen waren in Canterbury zwei junge Menschen - nach Angaben der BBC eine 18-jährige Schülerin und ein an der University of Kent studierender junger Mensch - an Meningitis gestorben.