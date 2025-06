Hösbach (dpa/lby) - In Bayern leiden immer mehr Menschen an Demenz. "Demenz kann jede und jeden von uns treffen. In Bayern leben bereits heute rund 270.000 Menschen mit Demenz. Die Tendenz ist leider steigend", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) in Hösbach bei Aschaffenburg. Mit den zu erwartenden demografischen Veränderungen werde die Zahl der Betroffenen bis 2030 auf 300.000 Menschen steigen, bis 2040 auf 380.000.