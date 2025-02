Berlin - Dirigent Daniel Barenboim (82) hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. "Ich möchte heute mitteilen, dass ich an der Parkinson-Krankheit leide", schrieb Barenboim in einem persönlichen Statement. "Ich weiß, dass sich viele Menschen Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben und bin berührt von der Unterstützung, die ich in den letzten drei Jahren erhalten habe", hieß es in der Mitteilung.