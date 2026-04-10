Krankheiten: Deutlicher Anstieg bei Parkinson-Todesfällen

Erfurt (dpa/th) - Immer mehr Menschen in Thüringen verlieren jährlich aufgrund einer Erkrankung an Parkinson ihr Leben. 318 Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in Thüringen sind 2024 nach Angaben des Landesamts für Statistik infolge der chronischen neurologischen Erkrankung gestorben. Somit habe sich die Zahl solcher Sterbefälle seit 2004 verdreifacht. Ebenso sei der Anteil der auf Parkinson zurückzuführenden Tode an allen Sterbefällen in Thüringen in diesem Zeitraum von 0,4 auf 1,0 Prozent gestiegen.