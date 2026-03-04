Krankheiten: Chile hat als zweites Land der Welt Lepra besiegt

Die WHO verzeichnet etwa 200.000 neue Fälle im Jahr in mehr als 120 Ländern weltweit, vor allem in Südostasien, Afrika und Südamerika. In Deutschland gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Jahren nur einen Leprafall pro Jahr. "Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um eingeschleppte Erkrankungen handelt", heißt es.