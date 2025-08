Krankheiten: Chikungunya-Virus breitet sich weiter in China aus

Kritik an einigen Maßnahmen

Kritik in sozialen Netzwerken lösten Maßnahmen aus, die einige Menschen an die strikten Regeln während der Corona-Pandemie erinnerten. So müssen Apotheken in Foshan die Identität von Kunden erfassen, die Medikamente gegen Symptome wie Fieber oder Gelenkschmerzen kaufen.