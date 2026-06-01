Krankheiten: Bayern auf Platz fünf bei Endometriose-Diagnosen

München (dpa/lby) - Bayern liegt bei der Zahl der Endometriose-Diagnosen auf Rang fünf in Deutschland. Die oft sehr schmerzhafte gynäkologische Krankheit wurde im Freistaat nach den jüngsten Daten von 2024 bei 1.248 von 100.000 Frauen ärztlich behandelt - und damit etwas häufiger als im Bundesschnitt von 1.212. Dies geht aus dem aktuellen Arztreport der Krankenkasse Barmer hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Demnach gibt es große regionale Unterschiede in Deutschland: Von Berlin mit 1.618 behandelten Erkrankten unter 100.000 Frauen bis Thüringen mit 939.