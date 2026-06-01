Krankheiten: Bayern auf Platz fünf bei Endometriose-Diagnosen

Eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen

Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, die mit vielen Schmerzen und anderen Krankheiten einhergeht. Bei den Betroffenen befindet sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutterhöhle - etwa am Bauchfell, an den Eierstöcken oder dem Darm. Diese Frauen haben häufig Unterleibsschmerzen, die oft zusammen mit der Regelblutung, aber auch während oder nach dem Geschlechtsverkehr auftreten. Die oft krampfartigen Schmerzen können in den Unterbauch, den Rücken und die Beine ausstrahlen und von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall begleitet sein. Auch die Fruchtbarkeit kann beeinträchtigt sein.