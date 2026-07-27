New York - Bei der US-Sängerin Carly Simon (83), die vor allem mit dem Song "You're So Vain" einen weltweiten Erfolg feierte, ist nach ihren Angaben Parkinson diagnostiziert worden. "Die Wahrheit ist, dass ich dabei bin zu lernen, wie man mit der Parkinson-Krankheit lebt", hieß es in einer Mitteilung von Simon, aus der mehrere US-Medien übereinstimmend zitierten. "Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Diagnose verstanden habe, mich angepasst und entschieden habe, wie viel ich dazu öffentlich sagen möchte."