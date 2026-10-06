Krankheit: Kenia bestätigt ersten Ebola-Fall

Demnach war der Mann, der seit sieben Jahren in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) gelebt und gearbeitet hatte, vor etwa einem Monat erkrankt und war schließlich auf dem Landweg ins benachbarte Uganda gereist, wo er am Samstag einen Flug nach Kenia nahm. Seine Angehörigen brachten ihn nach seiner Ankunft direkt in ein Krankenhaus in Nairobi, wo er starb. Der Patient hat den Angaben nach unter Fieber, Schüttelfrost, starker Erschöpfung, Muskelschmerzen und Blutungen unter der Haut gelitten.