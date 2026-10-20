Krankheit: Christina Applegate hat doch keine MS

Los Angeles - Schauspielerin Christina Applegate ist nach eigener Aussage fünf Jahre lang fälschlicherweise wegen der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose (MS) behandelt worden. Vor kurzem habe sie erfahren, dass das eine Fehldiagnose gewesen sei, sagte die 54-Jährige in ihrem Podcast "Messy". Erleichterung habe ihr das aber nicht gebracht: "Ich war überhaupt nicht glücklich", sagte Applegate. Schließlich leide sie weiterhin unter gesundheitlichen Beschwerden – nun aber ohne Diagnose. "Wenn überhaupt, geht es mir in mancher Hinsicht sogar schlechter."