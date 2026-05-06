Krankheit auf Kreuzfahrtschiff Wie gefährlich ist das Hantavirus auf einem Kreuzfahrschiff?

"Das Hantavirus ist primär eine Umweltinfektion, und selbst in seltenen Fällen der Übertragung von Mensch zu Mensch verhält es sich nicht wie ein hoch ansteckendes Atemwegsvirus", sagte Scott Weaver von der University of Texas Medical Branch (USA).

Sind Kreuzfahrten generell gefährdet für Infektionsketten?

Die am häufigsten gemeldeten Krankheiten auf Kreuzfahrtschiffen betreffen nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC Magen-Darm-Infektionen (30 bis 40 Prozent), etwa durch das Norovirus, Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen (12 bis 18 Prozent) und Atemwegsinfektionen, darunter Grippe und Corona (10 Prozent).

"Das größte Problem, was Infektionen an Bord betrifft, ist das Norovirus", sagte Christian Ottomann, Gründer der Schiffsarztbörse, die Ärzte und Ärztinnen für Einsätze auf hoher See und Flüssen vermittelt. Dieses Magen-Darm-Virus übertrage sich durch Schmierinfektion. "Fast immer infizieren sich Passagiere damit während eines Landgangs und bringen den Erreger dann mit an Bord."

Im Zeitraum von 2006 bis 2019 sind laut CDC die gemeldeten Raten von Magen-Darm-Erkrankungen bei Passagieren auf Kreuzfahrten pro 100.000 Reisetage um rund die Hälfte gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2025 gab es global allerdings ungewöhnlich viele Norovirus-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen.

Dem Vessel Sanitation Program der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge wurden 12 Ausbrüche bis Mitte Mai 2025 erfasst - und damit fast so viele wie im gesamten Jahr 2024, in dem es 15 gab. Als eine mögliche Ursache für die hohe Zahl geben Experten an, dass die Grundimmunität in der Bevölkerung gegen eine relativ neue kursierende Norovirus-Variante noch niedrig ist.