Wer den Jagdschein erlangen möchte, muss zwingend auch im Fach Wildbrethygiene geschult werden. Wie Nikola Ludwig vom Forstamt Gehren in einer Mitteilung berichtet, bietet Thüringenforst für seine Mitarbeiter zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung einen speziellen Lehrgang an, der von erfahrenen Berufsjägern – nach Angaben des Forstamtes den absoluten Profis auf diesem Gebiet – geleitet wird. Im Hinblick auf die Verwendung von Wildbret ist ein Teil dieser Ausbildung die Grundlage für die gesamte Wildbrethygiene. Doch warum ist eine so intensive Schulung in diesem Bereich eigentlich unverzichtbar?