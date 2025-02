Rom - Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe sich ausgeruht, teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Morgen mit. Am Samstagabend hatte es in einer Mitteilung des Vatikans geheißen, Franziskus' Zustand habe sich erneut verschlechtert.