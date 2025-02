Franziskus wird in der Klinik in der italienischen Hauptstadt wegen einer Infektion der Atemwege mit mehreren Erregern und einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. In den vergangenen Tagen hatte sich sein Zustand verschlechtert: Am Wochenende hatte er eine akute Atemkrise gehabt, wofür zusätzlicher Sauerstoff verabreicht wurde.