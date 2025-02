Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni besuchte den Pontifex am Nachmittag in der Klinik. "Ich bin sehr froh, dass ich ihn wach und ansprechbar angetroffen habe", sagte sie nach der Begegnung. "Wir haben wie immer gescherzt. Er hat seinen sprichwörtlichen Sinn für Humor nicht verloren", ließ Meloni von ihrem Amtssitz in Rom nach dem Treffen in der Klinik mitteilen.