Am Mittwochabend hieß es in einem neuen Bulletin, sein Zustand sei "stabil". Auch Blutuntersuchungen deuteten auf eine "leichte Verbesserung" hin, insbesondere bei den Entzündungswerten. Die Nacht verlief dem Vatikan zufolge "friedlich". Franziskus sei aufgestanden, habe in einem Sessel gefrühstückt und dann in seinem Zimmer auch gearbeitet, hieß es.