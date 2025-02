Carbone sagte, Franziskus spreche inzwischen auf die medikamentöse Therapie an, die nach der Diagnose der Lungenentzündung "verstärkt" worden sei. Erschwerend kommt bei ihm hinzu, dass Franziskus an einer Infektion mit verschiedenen Erregern leide. Der gebürtige Argentinier ist insbesondere im Winter anfällig für Atemwegserkrankungen. In jungen Jahren wurde ihm in seiner Heimat zudem der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt.